Corsi svela: "Traorè è dell'Empoli, la Fiorentina non ha depositato i contratti"

Lo scorso gennaio il suo trasferimento alla Fiorentina era cosa fatta, poi però qualcosa non è andata per il verso giusto e oggi Traorè è ancora un giocatore dell'.

A confermarlo è stato il presidente Corsi che, intervistato da 'Radio Sportiva', spiega i motivi dello stop alla trattativa con i viola.

"Sono in imbarazzo, in questi mesi ho cercato di celare il più possibile questa situazione anche per rispetto della . Ma i documenti firmati non sono stati depositati entro il 31 gennaio e quindi non valgono più niente. La Fiorentina aveva chiesto un supplemento di visite mediche, noi le abbiamo fatte e il giocatore è perfettamente sano. La prossima settimana farà un ulteriore esame, ma posso dire che il giocatore non è della Fiorentina, ma dell’Empoli".