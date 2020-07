La corsa verso la salvezza: Lecce e Genoa sul filo, il Brescia spera

Samp e Udinese provano ad allontanarsi dalla zona rossa: il Genoa rimane in bilico col Lecce. Il Toro rischia ancora, il Brescia spera.

Quando mancano otto giornate dal termine, lo Scudetto sembra poter prendere la via di per la nona stagione in fila. E mentre anche tra le top four sembra rimangano da decidere solo le posizioni in zona , nella parte bassa della classifica gli scenari rimangono ancora aperti.

La fanalino di coda con 19 punti spera, anche se dovrà migliorare il misero rendimento di soli 4 punti nelle ultime 10 partite - una sola vittoria, a , più il pari contro il . Per uscire dalla zona rossa servirebbero almeno 7 punti al momento: la vittoria contro i rossoneri avrebbe potuto cambiare le carte in tavola. Come è successo al , vittorioso contro il e salito a 21. Dalla ripresa i lombardi hanno raccolto 5 punti in 4 partite e mostrato segnali incoraggianti, ritrovando anche una vittoria che mancava dal 14 dicembre.

Altre squadre

Al penultimo posto rimane il a 25 punti: tre vittorie consecutive tra gennaio e febbraio avevano dato fiducia a Liverani e ai suoi. Poi, però, il crollo. 6 sconfitte in fila arrivando fino a subire 25 goal. Calendario complicato - , , Milan, - e problemi di infortuni hanno frenato i salentini, i quali però restano soltanto a due punti dal , primo in zona franca a quota 27. La squadra di Nicola vola in trasferta: non ha mai perso nelle ultime 6, raccogliendo 10 punti.

Né Grifone né i giallorossi sono riusciti a vincere dalla ripresa, al contrario di quanto hanno fatto Torino (31 punti), (32 punti), (34 punti) e (32 punti). Le prime tre citate hanno conquistato una vittoria e un pareggio che hanno permesso di staccare il Lecce e spostarsi sopra la media di un punto ottenuto a partita, mentre i blucerchiati ne hanno ottenuti 6 grazie a due vittorie chiave contro Lecce e SPAL.

L'articolo prosegue qui sotto

LA CLASSIFICA 13° Fiorentina 34 pt. -6 14° Sampdoria 32 pt. -15 15° Udinese 32 pt. -16 16° Torino 31 pt. -22 17° Genoa 27 pt. -21 18° Lecce 25 pt. -32 19° Brescia 21 pt. -31 20° SPAL 19 pt. -30

Gli scontri diretti da qui a fine stagione saranno decisivi. Uno in particolare, cerchiato sul calendario di entrambe le protagoniste: Genoa-Lecce, alla quintultima giornata di . Tutto si potrebbe decidere al Ferraris, dove tre giorni dopo il Genoa giocherà il derby contro una Sampdoria ancora tutt'altro che tranquilla, mentre al Via del Mare arriverà la SPAL ultima in classifica.

La prossima giornata, invece, potrebbe essere decisiva per il Torino e per il Brescia: lo scontro diretto all'Olimpico potrà riaprire i giochi per la squadra di Lopez o far tirare un profondo sospiro di sollievo a Longo, visto anche il difficile impegno del Lecce contro la . Alla 32ª invece una tra Udinese e Fiorentina potrebbe togliersi dai guai.

Tutto, però, sta in mano a Fabio Liverani e ai suoi ragazzi: da qui a fine anno affronterà sei squadre nella seconda metà della classifica. Se riusciranno ad alzare la quota salvezza, nessuno potrà dirsi sereno fino alla fine.