Corsa Champions, Ranieri carica la Roma: "Facciamo 5 goal al Parma"

Ranieri crede nel quarto posto e avverte il Parma, poi un messaggio a Totti: "Tra il giocare e fare il dirigente cambiano tante cose".

C'è ancora una piccola speranza di raggiungere il quarto posto valido per la Champions League per la di Claudio Ranieri. I giallorossi devono battere il , sperare nelle sconfitte di ed ed in una mancata sconfitta dell' (i giallorossi sono pari negli scontri diretti coi nerazzurri ma hanno una peggiore differenza reti, +6 a favore dei nerazzurri)

Il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni del sito ufficiale, invitando l'ambiente ad un ultimo grande sforzo visto che la matematica ancora è dalla parte della squadra capitolina.

"C'è ancora una piccola possibilità di potercela fare. Dobbiamo fare cinque goal al Parma e vedere come si evolvono le altre partite, ci proveremo. E' nel mio carattere non mollare mai e provarci fino in fondo. Nel momento in cui non ci dovessimo riuscire faremo i complimenti alle altre squadre".

“Io mi emoziono sempre sulla panchina della Roma. Entro in campo dopo l’inno perché altrimenti mi emoziono troppo. Voglio restare freddo e lucido fino in fondo”.



Abbiamo intervistato Claudio Ranierihttps://t.co/q49Cj60COM — AS Roma (@OfficialASRoma) 22 maggio 2019

Secondo il suo punto di vista alla squadra si può rimproverare tutto, ma non di non averci sempre messo impegno e volontà.

"Ho sempre detto che ci sono delle annate positive e delle annate negative. E' come in agricoltura, fai sempre lo stesso lavoro ma il vino un anno può essere delizioso e l'anno dopo invece è diverso. Devo però dire che l'impegno, l'abnegazione ed il senso di appartenenza non sono mai mancati".

Ranieri parla poi di De Rossi e Totti, per motivi diversi sotto la luce dei riflettori nelle ultime settimane.

"Mi auguro che domenica nei confronti di Daniele sia una giornata piena d'amore, ogni tifoso romanista si è identificato in lui per la passione e la voglia di lottare che mette in campo. Un tifoso, dagli spalti, vuole vedere innanzitutto quello. Ed è per questo che da fuori c'è chi critica questa società. Totti? Di calcio ne capisce, ma tra giocare e fare il dirigente cambiano tante cose".

Infine, da parte dell'allenatore capitolino, arriva l'ennesima dichiarazione d'amore nei confronti della Lupa.