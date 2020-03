Corriere di Torino - Juventus, anche Danilo voleva tornare a casa: dissuaso dall'agente

Oltre a Higuain, Douglas Costa, Pjanic e Khedira, anche Danilo avrebbe voluto lasciare Torino per tornare a casa: lo ha convinto l'agente a restare.

Khedira, Douglas Costa, Higuain e Pjanic sono stati i quattro giocatori della che, risultati negativi al tampone per il Covid-19, hanno lasciato l' e sono tornati a casa.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere di ' ce ne sarebbe stato un quinto, un altro brasiliano: Danilo. Il terzino destro, dopo aver saputo di non essere infetto, avrebbe voluto partire per tornare in .

A dissuaderlo sarebbe stato il suo procuratore, il quale lo avrebbe convinto di rimanere a Torino in quarantena e continuare ad allenarsi regolarmente da solo a casa.

La Juventus è stata una delle società più colpite dal Coronavirus in Italia, con tre giocatori risultati positivi al tampone: Paulo Dybala, Blaise Matuidi e Daniele Rugani.