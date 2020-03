Corriere della Sera - De Laurentiis vieta agli stranieri di partire

Il Napoli non concederà ai propri tesserati il permesso di lasciare l'Italia, in attesa di conoscere la sorte del campionato 2019/20.

Il campionato di è in stallo e il futuro della stagione 2019/20 è incerto. Le squadre rimangono in attesa e ogni società si sta comportando in maniera diversa con i propri tesserati.

La e l' , ad esempio, hanno dato il permesso a diversi dei propri giocatori a lasciare l' per tornare all'estero. Non tutte le società comunque sono sulla stessa linea.

Secondo quanto riporta il 'Corriere del Mezzogiorno', il avrebbe impedito ai propri giocatori di lasciare l'Italia e rimanere in città. Tutti quanti sono controllati dal club, che ha fornito anche guanti e mascherine.

De Laurentiis avrebbe preso la decisione per evitare un'altra quarantena forzata per chi torna dall'estero. Il presidente crede ancora alla possibilità di riprendere il campionato e non vorrebbe perdere tempo.

Nessun permesso dunque per andare all'estero: se l'emergenza rientrasse, la Serie A potrebbe ripartire. Ipotesi al momento soltanto lontana. Le sessioni d'allenamento continuano da casa, in attesa.