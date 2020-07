Corriere di Torino - Spalla 'ballerina': possibile operazione per De Ligt

De Ligt condizionato dai problemi alla spalla durante Sassuolo-Juventus: al termine della stagione potrebbe finire sotto i ferri.

I numeri difensivi della fatti registrare nelle ultime cinque partite sono da incubo: undici reti subite e la sensazione costante di scricchiolii che non possono lasciar tranquillo Sarri nelle giornate che mancano alla fine del campionato.

Tanto per non farsi mancare nulla, ecco anche il cronico problema alla spalla di Matthijs De Ligt: al 'Mapei Stadium' è stato necessario l'intervento dei medici per rimetterla a posto e permettere all'ex di riprendere la propria posizione in campo.

Una 'battaglia' che va avanti da tempo e che potrebbe costringere l'olandese a prendere un rimedio estremo: secondo quanto riportato dal 'Corriere di ', al termine della stagione De Ligt potrebbe finire sotto i ferri per l'operazione che metterebbe fine ai suoi patimenti.

Altre squadre

Una soluzione che si renderebbe necessaria per risolvere una volta per tutte il problema e ripresentarsi ai nastri di partenza della prossima completamente rimesso a nuovo.

A tutto ciò si aggiunge anche l'affaticamento al polpaccio di Giorgio Chiellini, uscito nell'intervallo per fare spazio a Daniele Rugani che però non ha convinto ed anzi ha sofferto enormemente la brillantezza degli attaccanti neroverdi.