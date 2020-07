Corriere di Torino - Khedira-Juventus addio: si tratta per la risoluzione

Il centrocampista tedesco è in procinto di lasciare la Juventus: si tratta per la risoluzione del contratto in scadenza nel 2021.

Tra i volti sorridenti della campione d' ce n'è uno triste e lontano dalla realtà bianconera: quello di Sami Khedira, ai box per una lesione agli adduttori che gli impedirà di scendere in campo nelle gare che restano per chiudere la stagione.

Il centrocampista tedesco si trova attualmente in e dunque non ha preso parte alla festa post- dei compagni: ha rotto il silenzio soltanto all'indomani del trionfo con un post celebrativo su Instagram.

"9 Scudetti di fila, e non sarà l'ultimo! Un ringraziamento speciale va ai nostri tifosi che ci hanno fornito un supporto incredibile anche in questi tempi difficili! Grazie".

Khedira, ovviamente, non sarà a disposizione di Sarri nemmeno per la , tanto che i 28 minuti disputati nel ritorno della semifinale di col rischiano di essere gli ultimi in maglia bianconera: secondo quanto riportato dal 'Corriere di ', la società piemontese e il giocatore stanno trattando la risoluzione del contratto in scadenza tra poco meno di un anno.

Un esito quasi inevitabile alla luce della miriade di infortuni con cui ha dovuto combattere l'ex , troppo spesso impossibilitato ad aiutare i compagni a causa dei guai fisici che ne hanno condizionato il rendimento.

La Juventus dovrà tornare sul mercato per colmare il vuoto numerico in rosa, parzialmente riempito dall'acquisto di Arthur che però non basterà per garantire la massima sicurezza a Sarri in una zona cruciale qual è il centrocampo.