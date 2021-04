Corriere dello Sport - Sospetto di un nuovo positivo alla Juve: decisivo il test molecolare

Alla vigilia di Juventus-Napoli rischia di allargarsi il computo dei positivi tra i bianconeri: ci sarebbe un caso con carica virale molto bassa.

Juventus-Napoli, ci (ri)siamo. Mercoledì è il giorno designato per il recupero del match valido per la terza giornata di campionato, che si sarebbe dovuto giocare il 4 ottobre se solo la Asl campana non avesse di fatto impedito la partenza dei partenopei verso Torino, complici le positività di Zielinski ed Elmas e, soprattutto, il pericoloso cluster formatosi in seno al Genoa, avversario degli azzurri nel turno precedente.

L'incontro dell'Allianz Stadium era stato in un primo momento fissato per il 17 marzo, salvo poi essere spostato al 7 aprile: stavolta si giocherà senza alcun ostacolo, eppure l'incubo Coronavirus non sembra voler abbandonare questa partita, come se su di essa si fosse abbattuta una sorta di maledizione.

Tra le fila dei bianconeri sono due gli attualmente positivi: Bonucci e Demiral, entrambi contagiatisi durante il ritiro con le rispettive nazionali; a loro potrebbe presto aggiungersi un terzo elemento della rosa, come riferito dal 'Corriere dello Sport'.

All'interno della rosa juventina, infatti, ci sarebbe un terzo giocatore debolmente positivo, con carica virale molto bassa: ogni dubbio verrà dissipato dall'esito del tampone molecolare, che determinerà se l'individuo in questione potrà o meno prendere parte all'incrocio col Napoli.

Anche il club partenopeo ha sudato freddo subito dopo il rientro dei calciatori impegnati con le nazionali: Zielinski era risultato positivo al primo test rapido effettuato all'aeroporto di Capodichino, negativo ad un controllo successivo avvenuto all'interno della sua abitazione. I test molecolari hanno poi certificato la negatività del polacco, che dunque sarà regolarmente abile e arruolabile per lo scontro Champions.