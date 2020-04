Corriere dello Sport - Scamacca può essere l'erede di Ibrahimovic al Milan

Il Milan continua a seguire Gianluca Scamacca, punta in prestito all'Ascoli dal Sassuolo: c'è anche il Benfica, ma il ragazzo preferisce i rossoneri.

A bocce ferme è inevitabile pensare a ciò che accadra in futuro, un futuro che potrebbe anche non esserci nel caso di Zlatan Ibrahimovic: il contratto dello svedese col scadrà il 30 giugno e non è da escludere l'ipotesi di un ritiro dal calcio giocato.

Chiaro che il club rossonero debba iniziare a fare delle valutazioni di mercato per trovare un sostituto: ricevere l'investitura di erede di un giocatore così importante e decisivo non è mai facile, ma Gazidis un'idea sembra avercela.

Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', il Milan è sulle tracce di Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del ma in prestito all' dove ha già segnato 11 goal tra Serie B e Coppa .

Cresciuto nella , a soli 16 anni Scamacca volò in per tentare l'esperienza al , prima che il Sassuolo nel 2017 lo riportasse in Italia. E' stato uno degli azzurrini che l'anno scorso hanno conquistato il terzo posto ai Mondiali Under 20, finendo per diventare uno dei titolari dell'Under 21 di Nicolato.

Il Milan potrebbe acquistarlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto e dovrà guardarsi le spalle dal e, soprattutto, dal : serviranno più dei 10 milioni offerti a gennaio dai portoghesi per convincere il Sassuolo a privarsi di un potenziale gioiello.

Ma la preferenza di Scamacca sembra essere per il Milan del suo idolo Ibrahimovic, con cui potrebbe anche non giocare qualora il fuoriclasse ex decidesse di appendere gli scarpini al chiodo.