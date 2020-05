Corriere dello Sport - Roma, triennale per Vertonghen: la regia è di Baldini

Il consulente di Pallotta può sfruttare gli ottimi rapporti col Tottenham: tre anni di contratto per Vertonghen che non rinnoverà con gli 'Spurs'.

Franco Baldini ha avuto e continua ad avere un ruolo importante nei piani di mercato della : il consulente del presidente Pallotta può contare su una fitta trama di rapporti che rappresentano un punto a favore dei giallorossi nelle trattative più spinose e con poco margine di successo.

Come quella per portare a Trigoria Jan Vertonghen, in scadenza di contratto con il : secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', Baldini si è informato sulla situazione del belga sfruttando, di fatto, le relazioni con il club inglese in cui ebbe modo di lavorare come direttore tecnico. Da Londra sembra essere arrivata una risposta negativa in merito al rinnovo che facilita la missione giallorossa.

Per Vertonghen è pronto un contratto di tre anni a tre milioni più bonus a stagione: lui sarebbe molto tentato di provare l'esperienza italiana dopo molte stagioni passate in e, a 33 anni, questo pare essere il momento giusto per cambiare.

Altre squadre

Ma l'ex non è l'unico giocatore presente nei pensieri del ds Petrachi: c'è anche Mkhitaryan che l' sarebbe lieto di cedere ma solo a titolo definitivo, opponendosi al rinnovo del prestito che nelle intenzioni dei 'Gunners' è completamente da escludere.

Contestualmente la Roma si aspetta che l'armeno riveda al ribasso le sue richieste economiche (troppi i 7 milioni annui d'ingaggio), con Justin Kluivert (valutato tra i 25 e i 30 milioni) che potrebbe finire a Londra nell'ambito di questa operazione, che frutterebbe ai capitolini un conguaglio di 15 milioni.

Moise Kean continua ad interessare come vice Dzeko ma, prima di lanciare un eventuale assalto, bisognerà monetizzare dalla cessione di Patrik Schick che dovrà essere riscattato dal dopo una prima parte di stagione incoraggiante.