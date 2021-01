Corriere dello Sport - La Roma chiede a Fonseca il reintegro del team manager Gombar

Colloquio tra Dzeko, Pellegrini e Paulo Fonseca: chiesto al tecnico il reintegro di Gianluca Gombar, team manager responsabile del sesto cambio.

Il giorno dopo il 'benservito', la chiede di far tornare in società Gianluca Gombar. Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini, come racconta il 'Corriere dello Sport', hanno invocato a Paulo Fonseca il reintegro del team manager.

Gombar, responsabile del sesto cambio effettuato dai capitolini nei supplementari del match di Coppa perso contro lo , mercoledì era stato licenziato dalla Roma insieme al Global Sport Officer Manolo Zubiria.

Una presa di posizione netta e chiara da parte dello spogliatoio, schieratosi dalla parte del dirigente nonostante il grave errore commesso durante la sfida coi liguri: proprio Pellegrini, al momento della sostituzione, aveva fatto notare più volte come si trattasse della sesta e dunque non possibile da effettuare.

Parole dolci per Gombar erano giunte anche da Pau Lopez, tramite una Instagram Story dal sapore nostalgico relativa all'allontanamento di Gombar da Trigoria. Adesso la mossa dei calciatori, che ne chiedono a gran voce il 'perdono'.