Corriere dello Sport - Roma divisa: contestati i metodi d'allenamento di Fonseca

Proseguono le tensioni in casa Roma: non solo la lite tra Fonseca e alcuni giocatori, contestati anche i metodi d'allenamento del tecnico.

Una tensione in crescendo, talmente evidente che potrebbe essere tagliata a fette: la Roma non sta vivendo un periodo particolarmente felice per quanto riguarda i risultati, soprattutto in campionato dove il quarto posto è sempre più lontano.

La sensazione che va per la maggiore a Trigoria è che l'Europa League sia ormai l'unico appiglio per concludere la stagione in maniera quantomeno dignitosa, magari con la conquista del trofeo che regalerebbe anche l'accesso alla prossima edizione della Champions.

Il pareggio del 'Mapei Stadium' ha minato ulteriormente le certezze di una squadra falcidiata dalle assenze e dalle divisioni interne: il riferimento va alla lite tra Paulo Fonseca e alcuni calciatori in sede d'analisi del match pareggiato col Sassuolo, che avrebbe addirittura richiesto l'intervento di Tiago Pinto per calmare le acque agitate.

Ad indebolire la posizione del tecnico portoghese, destinato a salutare al termine di questa stagione, anche un altro dettaglio: secondo il 'Corriere dello Sport', all'interno del gruppo giallorosso ci sarebbero degli elementi che contesterebbero i metodi d'allenamento utilizzati dal mister, tanto che qualcuno avrebbe 'rimediato' dedicandosi ad un lavoro supplementare in forma privata.

Particolare che rende infuocata la marcia d'avvicinamento all'andata dei quarti di Europa League sul campo dell'Ajax, appuntamento da non fallire per evitare rincorse affannose nel ritorno in programma all'Olimpico.

Per Fonseca una stagione vissuta a ritmi frenetici e condizionata anche dal pessimo rapporto con Edin Dzeko, parzialmente ricucito nelle ultime settimane dopo l'ennesimo mancato addio del bosniaco nella sessione invernale del calciomercato. Una tregua apparente che non sta portando i frutti sperati.