Corriere dello Sport - Oggi l'annuncio: verso il rinvio degli Europei al 2021

Tra poche ore dovrebbe arrivare l’annuncio del rinvio degli Europei al 2021. Una scelta obbligata, per provare a portare a termine la stagione.

E’ l’ipotesi della quale si è parlato con maggiore insistenza negli ultimi giorni e nelle prossime ore, salvo sorprese, diventerà realtà: gli Europei slitteranno di un anno e si giocheranno nel 2021.

L’ufficialità non c’è ancora ma, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, di fatto non ci sono più dubbi sul fatto che diventerà Euro 2021. Tutte le parti in causa hanno di fatto già trovato un accordo politico e adesso si attende solo che la cosa venga formalizzata.

Nel corso delle ultime settimane si è parlato anche dell’opzione si spostarlo tra novembre e dicembre 2020, ma la cosa avrebbe di fatto stravolto i calendari e la FA inglese si è quindi messa di traverso con un no che non ha ammesso repliche. Nel 2021 i vari club metteranno a disposizione delle loro Nazionali i giocatori entro l’1 giugno e così la massima competizione continentale potrà disputarsi, sebbene con dodici mesi di ritardo (la stessa cosa accadrà anche per la Copa America).

Una decisione inevitabile, presa al fine di provare a portare a termine una stagione che si è ritrovata a fare i conti con un nemico terribile, l’emergenza Coronavirus, ma di fatto il lavoro per la nuova calendarizzazione degli eventi non si è ancora concluso.

Andrà infatti ancora trovato un accordo con la FIFA per lo spostamento del Mondiale per Club, il tutto mentre resta ovviamente complicato capire in che modo si potranno portare a termine Champions ed . La situazione è infatti in continua evoluzione ed ogni decisione definitiva non potrà esser presa senza tener conto di quanto sta accadendo a livello mondiale. Le due competizioni continentali per club vanno concluse entro il 30 giugno e andare oltre sarebbe impossibile. I contratti Tv prevedono infatti che non si vada oltre quella data e inoltre già il 7-8 luglio è in calendario il primo turno di qualificazione della 2020-21.

Portare a termine Champions ed Europa League è un qualcosa di fondamentale, visto che in palio ci sono decine di milioni di euro e ovviamente nessuna società ha intenzione di rinunciare a tali entrate. Un tentativo di andare avanti senza stravolgere i format verrà probabilmente fatto, ma è probabile che le due competizioni vengano chiuse mediante formule alternative.

Tra le opzioni possibili, quella di completare il quadro degli ottavi di finale, giocare i quarti in gara secca e poi organizzare una vera a propria Final Four. Le Tv spingono ovviamente per turni divisi tra gare d’andata e di ritorno, ma è difficile che ci sia il tempo a disposizione per andare avanti in questo modo.