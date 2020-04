Corriere dello Sport - Ragnick indeciso: il Milan ripensa a Spalletti

L'ex allenatore di Roma ed Inter torna d'attualità dalle parti di Milanello: il tedesco tentenna, i rossoneri valutano.

Il futuro è incerto, ora più che mai. Con l'addio di Boban già ufficializzato e quello di Maldini che sembra avvicinarsi, il si trova a prendere decisioni complicate sul futuro, tutte in mano a Ivan Gazidis e ai suoi collaboratori. A partire dall'allenatore.

Secondo il 'Corriere dello Sport', la prima scelta dell'amministratore delegato non sembra più così scontata. Ralf Rangnick, infatti, starebbe tentennando e un accordo non appare più così immediato come poteva sembrare soltanto alcune settimane fa.

Così i rossoneri starebbero pensando a muoversi su un altro terreno, questa volta italiano: Luciano Spalletti. Non un nome nuovo, visto che già prima dell'arrivo di Pioli si era parlato di lui in ottica Milan. Poi il mancato accordo con l' sulla buonuscita ha congelato il tutto. Forse, rimandato.

Spalletti ha ancora un altro anno di contratto con l'Inter, ma andando verso la scadenza trattare una buonuscita potrebbe essere più facile. Dalla stagione 2004/05 ha raggiunto la Champions per 11 volte: la 12esima potrebbe essere con il Milan.