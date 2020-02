Corriere dello Sport: possibile un'altra settimana a porte chiuse nelle regioni colpite da coronavirus

Gli eventi sportivi al nord rischiano un'altra settimana di porte chiuse a causa del rischio contagio. A rischio c'è anche Juve-Milan.

L'emergenza per il coronavirus rischia di tenere le porte chiuse in e non solo almeno per un'altra settimana. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', sarà uno dei nodi da sciogliere dopo la riunione del Consiglio dei Ministri di ieri.

Al momento il decreto che blocca l'affluenza agli eventi sportivi è valido fino a domenica 1 marzo, ma esiste la possibilità che questo venga prolungato ancora per un'altra settimana.

Il decreto riguarderebbe anche un altro big match che si deve giocare al nord: quello di Coppa tra e , in programma mercoledì sera all'Allianz Stadium, che si potrebbe disputare ancora a porte chiuse.

Altre squadre

A livello calcistico si vive in una situazione di incertezza, visto che già le partite di questo weekend sono a rischio rinvio. Potrebbe prevalere la linea della cautela anche per settimana prossima, come richiesto soprattutto dalla Regione Lombardia.