Corriere dello Sport - Non solo Napoli e Roma: anche il Siviglia su Politano

Il Siviglia si è inserito nella corsa per Politano. Il club iberico va ad unirsi a Roma e Napoli sulle tracce del giocatore dell’Inter.

Comunque andranno a finire le cose, Matteo Politano è stato certamente uno dei grandi protagonisti della sessione invernale di calciomercato. Poco utilizzato da Conte nel corso della stagione, l’attaccante esterno dell’ può contare ancora su tanti estimatori, alcuni dei quali sono pronti a darsi battaglia pur di assicurarsi la sua firma.

Sfumato, almeno per il momento, il suo approdo alla quando si attendevano solo gli annunci ufficiali, Politano è ancora in attesa di conoscere il suo futuro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre al e proprio al club giallorosso che ha deciso di non demordere, un’altra società si è inserita nella corsa che porta dritta al giocatore: il .

Negli ultimi giorni il Napoli si era guadagnato un leggero vantaggio rispetto ai rivali, ma questa novità rischia di rimescolare le carte. Il club partenopeo di fatto aveva già trovato un accordo con l’Inter sulla base di un’operazione che prevedeva un prestito da 2 milioni dietro ed un obbligo di riscatto da 22 milioni più altri 2 di bonus pagabili in 18 mesi, con una variante rappresentata dal prestito di Llorente ai nerazzurri, ma adesso non si può non considerare un altro incomodo.

In definitiva, il Napoli può puntare sull’accordo con l’Inter (l’ipotesi Llorente piace molto ai nerazzurri), la Roma è la destinazione più gradita per il ragazzo che è romano ed è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, mentre il Siviglia e l’ex direttore sportivo giallorosso Monchi provano in extremis a bruciare la concorrenza.

Una vera e propria corsa a tre che si concluderà tra pochi giorni. Non resta che vedere chi taglierà per primo il traguardo.