Corriere dello Sport - Nesta raggiunge Pirlo alla Juventus? Contatto telefonico

Alessandro Nesta potrebbe diventare il secondo di Andrea Pirlo alla Juventus: tra i due ci sarebbe stato un primo contatto.

Emergono nuovi dettagli su quello che potrebbe essere lo staff di Andrea Pirlo sulla panchina della : dopo l'ufficialità dell'ingaggio di Igor Tudor che si è liberato dall'Hajduk Spalato, ecco un altro particolare di rilievo.

Nelle scorse ore, come riportato dal 'Corriere dello Sport', ci sarebbe stato un contatto telefonico tra il 'Maestro' e Alessandro Nesta, suo ex compagno di squadra ai tempi del (dal 2002 al 2011) e della Nazionale, con cui si laurearono campioni del mondo nel 2006.

Telefonata arrivata prima della finale di ritorno del playoff che non ha sorriso ai ciociari contro lo : Nesta avrebbe fatto sapere di essere concentrato sull'obiettivo promozione, poi sfumato, ma ora la situazione è cambiata.

La delusione per non essere riuscito a riportare il in è ancora viva, ma la chiamata di Pirlo potrebbe fare da toccasana: alla Juventus (già sfiorata da giocatore prima del trasferimento a Milano) Nesta ricoprirebbe il ruolo di secondo, con Tudor che dovrebbe occuparsi esclusivamente della difesa.

Al momento Pirlo può contare su Roberto Baronio e sul match analyst Antonio Gagliardi, ma è chiaro che l'idea di lavorare con colui che prima di tutto è un amico lo alletta e non poco.