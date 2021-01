Corriere dello Sport - Napoli vicino a Zaccagni: al Verona 14 milioni

Mattia Zaccagni è il primo obiettivo del Napoli che potrebbe lasciarlo in prestito al Verona: manca poco per l'intesa definitiva tra i club.

Quattro goal e cinque assist possono essere un ottimo biglietto di ingresso per il grande salto verso un top club, soprattutto se ti chiami Mattia Zaccagni e stai trascinando il da faro indiscusso e leader tecnico.

Di queste prestazioni si è accorto anche il che, come fatto un anno fa con Rrahmani, è subito passato all'attacco: secondo il 'Corriere dello Sport', non è sbagliato parlare di accordo con l'agente del ragazzo, Fausto Pari, peraltro ex centrocampista dei partenopei nel quadriennio 1992-1996.

Linea del traguardo vicina anche per quanto riguarda l'intesa col Verona, a cui andrebbero 14 milioni di euro tra parte fissa e bonus: il cartellino di Zaccagni diventerebbe totalmente di proprietà del Napoli che lo lascerebbe in prestito in Veneto fino a giugno, prima dello sbarco a Capodichino previsto per l'estate.

Altre squadre

Il classe 1995 è già stato accostato anche ad altre società importanti come , e ma, la sensazione che sta andando per la maggiore, è che alla fine il suo futuro si tingerà inevitabilmente d'azzurro.

Prospettive diverse, invece, per Arkadiusz Milik: le offerte di e sono lontane dai 15 milioni richiesti da De Laurentiis per lasciarlo partire in questa sessione di mercato, tanto che attualmente si può benissimo parlare di stallo assoluto.

In più, a creare più di una preoccupazione all'attaccante polacco, vi è la presunta crisi amorosa con la compagna Jessica: un altro tarlo nella mente che, unito allo scenario di un Europeo da spettatore, di certo non può lasciarlo completamente tranquillo.