Corriere dello Sport - Milik verso la Roma: Ünder e 15 milioni al Napoli

Scatto della Roma per Milik: al Napoli il cartellino di Ünder e un conguaglio di 15 milioni. Giallorossi in pressing anche su Sirigu e Kedziora.

L'asse - è caldo, caldissimo. La sensazione è che, da un momento all'altro, possano giungere novità rilevanti in ottica calciomercato che darebbero un senso ai contatti recenti tra le due società, a caccia di affari per sistemare i conti e le rispettive rose.

Uno degli uomini finiti nel calderone dei discorsi tra Fienga e Giuntoli è Arkadiusz Milik, il cui destino è segnato: il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 obbliga i partenopei a disfarsi di lui nell'imminente sessione per scongiurare l'incubo dell'addio a parametro zero.

Il polacco è affascinato dalla ma, in queste ultime ore, è stata proprio la Roma ad aver fatto dei passi in avanti: secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il Napoli potrebbe accontentarsi del cartellino di Cengiz Ünder e di un conguaglio di 15 milioni per dare il via libera alla partenza dell'ex .

Un'operazione che accontenterebbe tutti e che consentirebbe ad Aurelio De Laurentiis di evitare il rafforzamento della Juventus, anch'essa alla ricerca di un attaccante di livello che prenda il posto di Gonzalo Higuain, in scadenza tra meno di un anno proprio come Milik.

La Roma si cautelerebbe qualora Dzeko decidesse di cambiare aria, mentre il Napoli avrebbe un altro esterno destro d'attacco con il compito di colmare il vuoto lasciato da Callejon.

Ma Milik non è l'unico giocatore seguito con estremo interesse dalla Roma: oggi Fienga volerà a Londra per incontrare Ryan Friedkin, figlio del nuovo patron, e fare il punto sulle trattative da portare a termine. Occhio ai possibili sviluppi relativi alla collaborazione con la Juventus, già testata con successo lo scorso anno con lo scambio Luca Pellegrini-Spinazzola.

Sarà fatto un altro tentativo per Smalling, profilo ideale per puntellare la difesa che perderà Juan Jesus (seguito dal ) e Fazio. Pau Lopez (piace al che lo vorrebbe in prestito) non ha convinto alla sua prima stagione italiana: Sirigu si è promesso alla Roma e il potrebbe sostituirlo con Sepe.

Il terzino destro è un'altra priorità degli uomini mercato della 'Lupa': in pole il polacco Tomasz Kedziora, in scadenza nel 2021 con la . Schick non sarà riscattato dal ma potrebbe comunque rimanere in : il sarebbe intenzionato ad investire 30 milioni.