Il vecchio club di Manolas vuole riportare in Grecia il 30enne difensore: tentativo a sorpresa, l'ex Roma può lasciare Napoli.

Tentazione Olympiacos per Kostas Manolas. Il difenore del Napoli, 30 anni compiuti lo scorso 14 giugno, potrebbe tornare ad Atene, nella squadra in cui è esploso prima di volare in Italia, nel 2014, per vestire la maglia della Roma.

Il Corriere dello Sport spiega che nelle ultime settimane la società greca ha iniziato a pensare al ritorno di Manolas. Poi il sondaggio, per capire la disponibilità del Napoli e del difensore classe 1991 e dunque la fattibilità dell'operazione.

Manolas ha un contratto fino al 30 giugno 2024 con il Napoli da quattro milioni e 200 mila euro, per un peso totale di circa 27 milioni sui conti di Aurelio De Laurentiis. Una cifra che potrebbe spingere il patron del club partenopeo ad accettare di lasciar partire il difensore greco nella settimana dell'inizio della Serie A 2021/2022.

Un dilemma da risolvere per Manolas e per il Napoli, che ora conta appena tre difensori centrali di ruolo con Koulibaly e Rrhamani insieme al greco. Una situazione d'emergenza che potrebbe spingere Giuntoli a tornare sul mercato per regalare un altro calciatore a Luciano Spalletti: il nome cerchiato sulla lista resta quello di Marcos Senesi, 24enne argentino del Feyenoord.

Intanto il club e il calciatore valutano attentamente la proposta dell'Olympiacos, in attesa della decisione finale. E a poco più di due settimane dalla chiusura del mercato, le parti dovrà confrontarsi presto per capire se continuare insieme o salutarsi dopo due stagione insieme.