Corriere dello Sport: Mandragora per Cristante, Juventus e Roma pensano allo scambio

La Juventus è pronta a riprendere Mandragora dall’Udinese per poi girarlo alla Roma. Nel suo mirino c’è Cristante.

In attesa di vedere se e in che modo si riuscirà a chiudere la stagione, per le varie società è già arrivato il momento di pensare alla prossima. Nonostante un’emergenza senza precedenti, è questo il periodo nel quale si gettano le basi per costruire le squadre che affronteranno la prossima annata sportiva.

Tra i grandi protagonisti della sessione di calciomercato, potrebbe esserci Rolando Mandragora. Approdato nell’estate del 2018 all’ per 20 milioni di euro, di fatto non è mai uscito dall’orbita . Il club bianconero infatti, si è riservato un diritto di ‘recompra’ che con ogni probabilità eserciterà nei prossimi mesi.

La , per riprendere il centrocampista che ad Udine ha avuto modo di giocare con costanza e consacrarsi ad ottimi livelli, verserà nelle casse dei friulani 26 milioni di euro, tuttavia Mandragora a dovrebbe tornarci solo di passaggio.

Altre squadre

Il giocatore ha infatti diversi estimatori e potrebbe essere utilizzato come una preziosa pedina di scambio. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il futuro di Mandragora potrebbe essere alla , visto che proprio in casa giallorossa c’è un giocatore che interessa molto alla Juventus: Cristante.

Per arrivare al centrocampista giallorosso, i bianconeri girerebbero in cambio proprio Mandragora, il tutto per una trattativa che avrebbe una valenza sia tecnica che economica.

Entrambi i giocatori verrebbero infatti valutati circa 30 milioni di euro, il che vorrebbe dire anche introiti preziosi per i rispettivi bilanci.

Cristante, classe 1995, è approdato alla Roma nell’estate del 2018 dall’ e al centrocampo della Juventus garantirebbe qualità e duttilità.