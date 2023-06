Corriere dello Sport - L'Inter vuole Lukaku, il Chelsea chiede Barella

I Blues trattano per la permanenza di Lukaku in nerazzurro, ma come contropartita hanno chiesto il centrocampista sardo.

Malgrado una prima parte di stagione caratterizzata da tantissime difficoltà, Romelu Lukaku verso la fine dell'annata da poco conclusa ha dato incoraggianti segnali di ripresa. Il centravanti belga ha segnato alcuni goal molto importanti con l'Inter, sta bene a Milano e vorrebbe prolungare la sua seconda esperienza all'ombra della Madonnina. C'è però di mezzo il Chelsea, che va convinto a lasciar andare il calciatore nonostante la spesa da oltre 100 milioni di euro di appena due anni fa. Come riferisce il Corriere dello Sport, i Blues sono anche disposti a trattare con i nerazzurri, ma le richieste arrivate da Londra sono piuttosto esose. Il club inglese ha infatti proposto uno scambio di cartellini, valutando Lukaku 70 milioni di euro e chiedendo come contropartita Nicolò Barella. Una proposta che ha lasciato spiazzata l'Inter, la quale ha preferito non rispondere alla proposta e forte della volontà del belga è convinta di poter prolungare il prestito di un anno. I club continueranno a trattare e sullo sfondo c'è anche la situazione legata a Kalidou Koulibaly, che piace molto alla squadra di Simone Inzaghi. Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

