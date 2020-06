Corriere dello Sport - Juventus in prospettiva: Paratici irrompe su Pinamonti

La Juventus ha messo gli occhi su Andrea Pinamonti: l'Inter non sembra disposta a richiamarlo a Milano dopo l'acquisto da parte del Genoa.

Ragazzi di talento e campioni già affermati: la linea guida della è questa da anni, un mix che si è rivelato vincente con una particolare attenzione alle giovani promesse, meglio ancora se italiane e futuribili in ottica Nazionale.

Nel quadro descritto rientra alla perfezione il profilo di Andrea Pinamonti, acquistato dal che ha versato nelle casse dell' i 18,5 milioni previsti per l'obbligo di riscatto pattuito la scorsa estate, insieme ad un accordo verbale su una sorta di prelazione futura concessa ai nerazzurri.

Pinamonti, però, non rappresenta una priorità per Conte: un ritorno alla base è, ad oggi, da escludere, almeno nella prossima sessione del calciomercato che avrà inizio il 1 settembre e si concluderà il 5 ottobre.

Altre squadre

In questa fase di standby si è inserito Fabio Paratici che, come riportato dal 'Corriere dello Sport', potrebbe opzionare il giovane attaccante classe 1999 contando sugli ottimi rapporti esistenti con Mino Raiola (agente di Pinamonti) e col Genoa, club con cui sono state chiuse già diverse operazioni (Perin e Romero su tutte).

La Juventus si assicurerebbe un talento dall'avvenire roseo che avrebbe l'opportunità di continuare a crescere in un contesto senza troppe pressioni come quello di Genova, in vista del grande salto con l'approdo in pianta stabile nella rosa bianconera.

L'Inter, dal canto suo, non dovrebbe mettere il bastone fra le ruote ai rivali che, in tal caso, avrebbero la strada spianata verso l'acquisizione di Pinamonti, peraltro a segno su calcio di rigore contro il nell'ultimo turno di campionato (5 le reti stagionali).