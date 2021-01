Corriere dello Sport - La Juve insiste per Scamacca: il Sassuolo vuole soldi e Fagioli

Nuovo tentativo della Juventus per Gianluca Scamacca: il Sassuolo chiede garanzie per l'acquisto a titolo definitivo, occhio anche al Parma.

In un mercato povero e con pochissimi denari da spendere, la sta cercando di regalare a Pirlo una quarta punta: non ingannino le dichiarazioni del tecnico, che si è detto soddisfatto dell'attuale rosa, poiché qualcosa bolle eccome in pentola.

Gli indizi portano tutti a Gianluca Scamacca, bomber di proprietà del ma in prestito al dove si è reso protagonista di una prima parte di stagione da urlo, salvo poi trovare progressivamente meno spazio con l'arrivo di Ballardini sulla panchina del 'Grifone'.

Proprio quei lampi di classe e fiuto da rapace dell'area di rigore, sembrano aver attirato l'attenzione dei campioni d' : come riportato dal 'Corriere dello Sport', Paratici vuole tornare alla carica per strappare il 22enne ai neroverdi con la formula del prestito per sei mesi.

Altre squadre

Condizione che non entusiasma particolarmente il Sassuolo, il quale chiede garanzie in merito ad una futura acquisizione a titolo definitivo: la controproposta è, dunque, un prestito con obbligo di riscatto fissato sui 20-25 milioni. Valutazione che potrebbe comprendere anche il cartellino di Nicolò Fagioli, stellina dell'Under 23 bianconera.

Richiesta considerata troppo onerosa in questo delicato periodo storico dalla Juventus, che deve guardarsi le spalle da una contendente: il , fresco del colpo Conti in difesa e per nulla intenzionato a restare con le mani in mano, per risalire e scalare posizioni in classifica dove occupa la penultima piazza.

Secondo 'Tuttosport', i ducali sarebbero propensi ad accettare l'obbligo di riscatto, ma ad una cifra inferiore (16-17 milioni) rispetto a quanto chiesto dal Sassuolo. Un intrigo destinato a vivere la sua fase più calda nei prossimi giorni.