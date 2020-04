Corriere dello Sport: Jorginho prima scelta di Sarri se Pjanic lascia la Juventus

Miralem Pjanic non è più incedibile in casa Juventus, ed è per questo che Sarri pensa al suo fedelissimo Jorginho per sostituirlo.

Miralem Pjanic doveva essere il fulcro della di Maurizio Sarri, come annunciato dallo stesso tecnico nella prima conferenza stampa bianconcera, quella di presentazione. Eppure dopo un buon inizio qualcosa si è rotto a livello di meccanismo con la squadra.

Il bosniaco non ha saputo più incidere davanti alla difesa, pagando anche qualche panchina, cosa a lui per nulla abituale. Ed è per questo che Pjanic non è più incedibile per la Juventus, soprattutto qualora potesse essere inserito in un mercato fatto di scambi, come si prospetta quello estivo (Pjanic è richiesto dal su tutti).

E secondo 'Il Corriere dello Sport', la Juventus ha già cerchiato il sostituto in caso di partenza di Pjanic: Jorge Luiz Frello Filho, meglio conosciuto come Jorginho, meglio conosciuto come fedelissimo di Maurizio Sarri,

Con lui è esploso a , Sarri l'ha plasmato fino a farlo diventare un regista al 100% e proprio il tecnico toscano l'avrebbe chiesto alla Juventus in caso di cessione di Pjanic.

Al è un titolare ma la dirigenza comunque non lo reputa incedibile. Le due società non hanno ancora parlato di trattativa da un punto di vista economico. Ma l'idea stuzzica Sarri...