Corriere dello Sport - Immobile e Dzeko insieme a Villa Borghese: non solo una battuta

La battuta di Lotito è una sorta di invito: fronte comune tra Lazio e Roma per la ripresa degli allenamenti.

Negli ultimi giorni è emersa la profonda spaccatura tra il partito di chi vorrebbe riprendere gli allenamenti (Lotito in primis) e quello di chi non ha ancora dato il via libera (il Governo nella persona del ministro Spadafora): ago della bilancia è il protocollo di sicurezza inviato dalla FIGC che al momento non convince, tanto da rinviare una decisione definitiva a data da destinarsi.

Il presidente della Lazio non ha usato mezze misure per descrivere il DPCM firmato dal premier Giuseppe Conte, mettendosi di traverso a causa dell'impossibilità di sfruttare un centro sportivo all'avanguardia come Formello.

"Il DPCM è illogico. Chi fa uno sport individuale può allenarsi da solo nei centri sportivi e chi fa uno sport di squadra no. Ci ritroveremo con Immobile e Dzeko a Villa Borghese e Insigne sul lungomare, è una cosa assurda".

Una sorta di provocazione che, secondo 'Il Corriere dello Sport', ha assunto la forma dell'invito a creare un fronte comune composto da e , affinché gli allenamenti di squadra possano al più presto ripartire per consentire ai giocatori di prepararsi in vista di un ipotetico ritorno alle partite.

Ma cosa succederebbe se Immobile e Dzeko si allenassero davvero a Villa Borghese? E' chiaro che questa situazione attirerebbe una folla di curiosi e ci sarebbe il forte rischio di assembramenti, quindi la frase di Lotito va analizzata con una chiave interpretativa diversa.

Lo stesso Immobile, comunque, si è schierato con il patron biancoceleste ed è pronto a tornare alla routine degli allenamenti: magari a Formello e non in uno dei parchi più grandi della Capitale, questo è chiaro.