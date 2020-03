Corriere dello Sport: il Barcellona su Luiz Felipe, seguito nelle ultime 5 gare

Luiz Felipe si è confermato titolare nella stagione sorprendente della Lazio ed il Barcellona lo ha messo nel mirino per la sua prossima difesa.

La è ovviamente la grande sorpresa della stagione di . Ed il presidente Lotito adesso dovrà guardarsi, la prossima estate, da tutti gli attacchi che arriveranno in sede di calciomercato, visti i tanti gioielli messi in luce dal lavoro di Simone Inzaghi.

Secondo 'Il Corriere dello Sport', c'è un giocatore che a sorpresa è finito nel mirino del , e non stiamo parlando di Milinkovic, di Luis Alberto o di Immobile. Bensì di Luiz Felipe, difensore classe 1997 che negli ultimi mesi ha impennato il suo rendimento, dando seguito all'exploit della scorsa stagione.

Il club blaugrana lo segue e nelle ultime cinque giornate del campionato di Serie A, prima della sospensione legata al coronavirus, lo ha studiato da vicino.

La Lazio però lo vuole blindare e portare al prolungamento del contratto. Il suo ingaggio è inferiore al milione di euro. Guadagna poco, molto meno rispetto al suo livello e in considerazione dell’età. E la questione del rinnovo, che il ds Tare avrebbe già affrontato e risolto con la largo anticipo, è rimasta a lungo in sospeso.

Già uno o due appuntamenti con la dirigenza (tra settembre e gennaio) non sono serviti per sbloccarla e le parti, verificata una distanza ancora ampia, hanno preso tempo. Ma ci sarà ancora tempo per Lotito e Tare, anche se certamente frenare l'interesse di un club come il Barcellona non è certo impresa semplice.