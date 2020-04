Corriere dello Sport: Icardi può andare al Milan con Spalletti

Secondo 'Il Corriere dello Sport', Mauro Icardi e Luciano Spalletti potrebbero finire a sorpresa al Milan in uno scenario non troppo astratto.

Mauro Icardi al termine della stagione con il , se come sembra non dovesse essere riscattato, avrà un solo obiettivo in testa: ritornare in . In Italia non ci sono molte squadre dove lui potrebbe giocare, per sua volontà.

La scorsa estate ha infatti rifiutato a priori qualsiasi discorso con e . Le soluzioni restanti, scartando una permanenza all', sono solamente due: e . E proprio il Diavolo, secondo 'Il Corriere dello Sport', potrebbe essere la destinazione a sorpresa di Mauro Icardi.

Difficile e, al momento, quasi impossibile. Ma fra i due litiganti (Inter e Juventus) potrebbe trarre non pochi vantaggi proprio il club rossonero. Icardi punta ancora dritto alla Juventus a dir la verità, ma la dinastia Zhang non vuole rischiare di rinforzare il pericolo numero 1 ed in questo senso il Milan sarebbe anche una soluzione conveniente.

Altre squadre

il Milan? Nonostante la pandemia scatenata dal Covid-19, il Fondo Elliott poggia sempre su basi finanziarie molto solide. Con qualche uscita ben piazzata ed un progetto che ruoti attorno a Mauro Icardi, l'investimento non sarebbe così una chimera.

In tutto questo secondo il quotidiano sportivo Mauro Icardi potrebbe ritrovare al Milan anche Luciano Spalletti. Allenatore al quale si deve la miglior stagione assoluta (a livello di goal) di Icardi. La prima (2017-2018, 29 reti) del bienno del tecnico di Certaldo in nerazzurro.

Spalletti al Milan perché Pioli sembra appeso ad un filo e perché nelle ultime settimane si sono abbassate le quotazioni di Ralf Rangnik. Spalletti tra l'altro che qualche mese fa fece sapere di essere già stato contattato dal Milan e di essere stato anche disposto a firmare, prima dell'opposizione dell'Inter.