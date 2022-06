Corriere dello Sport - Gli occhi della Premier su Abraham: per la Roma è incedibile

Manchester United e Arsenal sulle tracce del centravanti inglese, ma la Roma è serena: sarà l'uomo di riferimento della prossima stagione giallorossa.

La stagione della Roma, la prima sotto la gestione targata José Mourinho, si è chiusa con il trionfo nella finale di Conference League. Il goal di Zaniolo, infatti, è bastato per piegare il Feyenoord e per riportare un trofeo sulla sponda giallorossa della capitale.

Nella notte magica di Tirana è mancato il suo guizzo, ma è un mero dettaglio, perché la prima stagione romanista di Tammy Abraham è stata semplicemente strepitosa. A confermarlo - specialmente nel caso di un attaccante - ci sono i numeri: 26 goal complessivi in 52 partite, di cui 17 alla prima annata in Serie A e ben 8 sul palcoscenico europeo, che fanno del classe 1998 il miglior esordiente di sempre con la maglia della Roma

Un acquisto azzeccato? Decisamente sì, perché l'attaccante inglese, arrivato la scorsa è estate dal Chelsea, ha impattato in maniera veemente sul pianeta Roma e su quello del calcio italiano in generale. Finalizzatore, sì, ma anche centravanti di raccordo, di quelli che lavorano in funzione dei compagni, straripante in campo aperto e dominatore sulle palle aeree.

Semplicemente, un valore aggiunto. Tanto che le brillanti uscite a tinte giallorosse gli sono valse anche il rientro a pieno regime nel giro della Nazionale inglese di Southgate.

Dopo un'annata così, però, le sirene provenienti dal fronte mercato sono tornate a farsi sentire in maniera evidentemente importante. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', infatti, dal fronte Premier League ci sarebbero Manchester United e Arsenal che starebbero già spingendo per riportare in Inghilterra l'attaccante che la Roma ha strappato al Chelsea per 40 milioni di euro.

I giallorossi, dal canto loro, sentono di poter dormire sonni tranquilli, quantomeno in vista della prossima stagione. Abraham ha stipulato con la Roma un contratto con scadenza fissata a giugno del 2026 e - contratto alla mano - solamente la sua ex squadra (il Chelsea, appunto) può fregiarsi della clausola di 'recompra' fissata alla cifra monstre di 80 milioni di euro e attivabile solamente tra un anno.

In soldoni, il futuro prossimo di Abraham dice ancora Roma. Il numero 9 giallorosso sarà l'uomo di punta dal quale ripartire per provare a replicare un'annata di alto di profilo, magari provando a lottare per un posto in Champions senza tralasciare l'obiettivo dell'Europa League. Per tutto il resto, mercato compreso, ci sarà tempo.