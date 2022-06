Corriere dello Sport - Gattuso chiama Romagnoli al Valencia

Il difensore in scadenza coi rossoneri valuta il futuro, tra le richieste della Lazio e la possibilità di trasferirsi al nuovo Valencia di Gattuso.

Rientra tra quei nomi che animeranno la prossima sessione estiva di calciomercato ed è già stato accostato a diversi club, in Italia e non: il futuro di Alessio Romagnoli deve essere ancora scritto.

Il difensore andrà in scadenza con il Milan a fine mese, e potrebbe chiudere, in caso di mancato rinnovo, i 7 anni in rossonero dopo il trasferimento avvenuto nell'estate del 2015 dalla Roma.

Su di lui, com'è noto, c'è da tempo la Lazio di Maurizio Sarri, alla ricerca di un difensore centrale "guida" a cui affidare le chiavi del reparto, nell'ottica della rivoluzione tecnico-tattica che potrebbe avvenire in estate.

Oltre ai biancocelesti, però, nelle ultime ore si è fatta viva una pista che lo porterebbe lontano dalla Serie A e precisamente in Liga.

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, qualora Gennaro Gattuso, come sembra, dovesse diventare il nuovo allenatore del Valencia, Romagnoli rientrerebbe tra i possibili primi colpi del nuovo ciclo del club spagnolo.

I due sono già stati insieme al Milan e il difensore corrisponde all'identikit di giocatore adatto al gioco dell'allenatore ex Napoli.

Il nodo, però, è sempre quello dell'ingaggio, abbastanza alto: non saranno mesi noiosi, quelli di Romagnoli, tra possibilità di permanenza al Milan, con un rinnovo, o addio.