Corriere dello Sport - Conte a Sky? Può commentare la Champions

Antonio Conte può finire a Sky come commentatore delle sfide di Champions: la trattativa, secondo il 'Corriere dello Sport', sarebbe in fase avanzata.

Antonio Conte in televisione, a fare le pulci ai colleghi. L'ultima idea di Sky è quella di ingaggiare l'ex allenatore dell'Inter in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il tecnico salentino potrebbe essere in studio ad analizzare e commentare le sfide per poi avventurarsi in domande specifiche ad Allegri, Inzaghi, Gasperini e Pioli, ma anche a Klopp e Koeman grazie al suo fluente inglese.

Dopo l'addio all'Inter e la trattativa non andata a buon fine con il Tottenham, Conte non si è seduto nuovamente in panchina ma è rimasto - per ora - fuori dai giochi. Grazie a Sky potrebbe iniziare una nuova avventura, ma questa volta dall'altra parte della barricata.

Con il suo carattere deciso, Antonio Conte non si è mai tirato indietro davanti ai microfoni, come nel caso dello scontro con Fabio Capello dopo la sfida di Champions League della passata stagione contro lo Shakhtar Donetsk, terminata in parità e che è costata l'eliminazione all'Inter. Alla domanda sul 'piano B', Conte ha mostrato tutto il suo disappunto con un significativo silenzio.

Ora la possibilità di mettere in difficoltà Massimiliano Allegri, tornato alla Juventus, o il suo erede Simone Inzaghi. Secondo il Corriere della Sport la trattativa tra Sky e Conte sarebbe in fase avanzata. Per l'ex allenatore dell'Inter all'orizzonte ci sarebbe una nuova avventura, in attesa di una nuova chiamata e un'altra sfida da affrontare.