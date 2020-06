Corriere dello Sport - Caso Dal Pino, Zhang patteggia: riceverà solo una multa

Prima del lockdown, prima che il mondo del calcio si fermasse, una polemica aveva contribuito ad infiammare l'opinione pubblica: quella tra Steven Zhang e Paolo Dal Pino, rispettivamente presidente dell' e numero uno della Lega di .

Motivo del dibattito la modalità della disputa di -Inter, con Dal Pino a spingere per la soluzione a porte aperte respinta con fermezza dal rappresentante nerazzurro, che sui social lo aveva definito "un clown".

"Giocare con il calendario e mettere sempre la salute pubblica come considerazione secondaria. Sei probabilmente il più grande e oscuro clown che abbia mai visto. 24 ore, 48 ore, sette giorni, e cos’altro? Quale sarà il tuo prossimo passo? E ora parli di fair play e sportività? E se non proteggiamo i nostri atleti e allenatori e gli chiediamo di giocare 24 ore al giorno per una settimana senza mai fermarci? Si, sto parlando con te. Il nostro presidente della Lega Paolo dal Pino #shameonyou. E' ora che ti alzi e prendi le tue responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020. A chiunque nel mondo: non importa se siete tifosi dell’Inter, della Juventus o non siete tifosi. Per favore, state attenti. E’ la cosa più importante per voi, la vostra famiglia e la nostra società".