Corriere dello Sport - Calvarese e Chiffi verso lo stop per il mancato rosso a Ronaldo

Secondo i vertici arbitrali non ci sarebbero margini interpretativi: la mancata espulsione di Ronaldo è un errore.

Il riscatto post-Champions di Cristiano Ronaldo è avvenuto a Cagliari, dove ha impresso il suo marchio sul successo della Juventus: una tripletta per spazzare via le critiche europee, a cui si sono però aggiunte quelle per l'intervento su Cragno nel primo tempo della 'Sardegna Arena'.

Il portoghese ha conteso il pallone al portiere rossoblù, colpito sul volto con la gamba destra: alla fine se l'è cavata con una semplice ammonizione ma, come riferito dal 'Corriere dello Sport', questo provvedimento non sarebbe stato digerito da Nicola Rizzoli.

Il designatore arbitrale è pronto a fermare per qualche turno sia Calvarese che Chiffi, rispettivamente arbitro e addetto al VAR di Cagliari-Juventus: non gioca di certo a loro favore l'enorme quantità di tempo avuta a disposizione per rivedere la decisione, considerate le cure di cui il portiere dei sardi ha avuto bisogno per riprendere il suo posto tra i pali.

Calvarese ha sbagliato a ritenere che quell'intervento fosse da sanzionare col solo cartellino giallo, così come Chiffi che avrebbe dovuto richiamarlo alla visione delle immagini: errori che saranno pagati da entrambi con uno stop. Insomma, non esistono margini interpretativi per un caso che rientra ampiamente tra i 'gravi falli di gioco', da punire dunque con l'espulsione.

A loro sfavore anche la risonanza mediatica del giocatore in questione, Ronaldo, che ha aizzato gli animi dei tifosi avversari e la pioggia di polemiche sui social, creando tutti i presupposti per una 'caccia alle streghe' che ha sortito i suoi effetti.