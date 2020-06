Corriere dello Sport - Il Benevento pensa a Sturridge: è svincolato

Daniel Sturridge è finito nel mirino del Benevento: dopo l'esperienza in Turchia è svincolato, il ds Pasquale Foggia può tentare il colpo.

Il ritorno in sembra solo una formalità per il , dominatore della B con ben 20 punti di vantaggio sul secondo a dieci giornate dal termine: per la matematica certezza manca ormai poco, tanto che in ottica mercato si muove già qualcosa per cercare di mettere a disposizione di mister Pippo Inzaghi una rosa all'altezza della massima categoria.

Il club sannita si è sempre mostrato particolarmente attratto dai colpi a parametro zero: nel 2018 fu il turno di Bacary Sagna, prossimamente potrebbe arrivare quello di Daniel Sturridge. Lo riporta 'Il Corriere dello Sport'.

L'attaccante inglese, campione d'Europa per due volte con e , è attualmente svincolato dopo la fine dell'avventura in al Trabzonspor, terminata a causa della squalifica comminatagli per aver violato la regola sulle scommesse.

Stop che è ormai agli sgoccioli per Sturridge: durante il lockdown si è allenato duramente negli per farsi trovare pronto in previsione della firma di un nuovo contratto, e proprio questo soggiorno a stelle e strisce ha infittito le voci di un interessamento di DC United e Miami.

Il fascino dell' potrebbe però convincerlo definitivamente, a qualche anno di distanza dalla possibilità, poi sfumata, di approdare sulla sponda nerazzurra di Milano con l'Inter che per qualche settimana pensò a lui per rinforzare il reparto avanzato.