Corriere dello Sport - Agnelli in Lega: apertura parziale degli stadi a luglio

Il presidente della Juventus sul tema pubblico durante l'assemblea: "Mi aspetto che a luglio il governo ci dia una prima apertura".

Il calcio europeo fa le prove per la ripresa, in attesa di ritrovare il pubblico e i tifosi allo stadio. Per ora chi li ha riaccolti lo ha fatto in percentuale minima rispetto alla capienza. Un percorso che seguirà anche la .

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', nell'assemblea di Lega di venerdì Andrea Agnelli avrebbe auspicato di vedere gli stati riaprirsi a breve, addirittura già nel mese di luglio. Con ingressi ovviamente contingentati.

"Mi aspetto che a luglio il governo ci dia una prima apertura parziale degli stadi".

In giro per l'Europa intanto si vedono i primii tifosi: in dal 19 giugno gli stadi saran riaperti per il 25%, in a breve potranno entrare il 10% dei tifosi, mentre in è in fase di studio una riapertura graduale.

Altre squadre

Anche l' potrebbe ben presto iniziare a ragionare su un ritorno completo alla normalità, anche negli stadi. I primi spiragli tra le porte chiuse.