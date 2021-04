Corriere della Sera - Un ritardo dietro la rabbia di Gasperini per il controllo antidoping

Gian Piero Gasperini è stato deferito per aver inveito contro un ispettore dell'antidoping: rabbia causata da un ritardo dell'allenamento.

Gian Piero Gasperini è stato deferito dal procuratore antidoping Pierfilippo Laviani per essersi rivolto con termini scorretti all'ispettore presente in quel di Zingonia lo scorso 7 febbraio, per effettuare un controllo a sorpresa su quattro calciatori dell'Atalanta.

Per il tecnico piemontese è stata chiesta anche una squalifica di 20 giorni e, il diretto interessato, ha rifiutato di patteggiare una pena di 10 giorni di stop: il 10 maggio sarà ascoltato in udienza e, qualora venisse decretata la squalifica, salterebbe le ultime tre giornate di campionato e la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

'Il Corriere della Sera' ha provato a ricostruire quei momenti così concitati: alla base dell'esplosione di Gasperini ci sarebbe stata l'eventualità del ritardo alla seduta d'allenamento di un suo giocatore, provocato proprio dal controllo inaspettato.

Fonti atalantine fanno sapere che, comunque, la rabbia di Gasperini si sarebbe rivolta soltanto contro l'ispettore e non verso il sistema antidoping in generale: infatti la violazione contestata fa riferimento al punto 3.3 del Codice Wada, ossia alla "condotta offensiva nei confronti del Dco e/o del Personale addetto al controllo antidoping" e non al 2.5 che parla di "intralcio o ostacolo al controllo".

Sempre il quotidiano milanese ha rivelato un dettaglio che spiegherebbe il perché della tensione esternata dall'allenatore di Grugliasco: sembra che in quel periodo Gasperini fosse bersagliato da messaggi e insulti da parte di alcuni tifosi della Lazio entrati in possesso del suo numero, circostanza che lo aveva costretto a cambiarlo.