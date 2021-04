Corriere della Sera - Rischio violazione del coprifuoco: Inter-Sampdoria anticipata alle 15?

Inter-Samp, possibile gara Scudetto dell'8 maggio, potrebbe non giocarsi alle 18: il Viminale vuole evitare il rischio assembramenti dopo le 22.

Quanto manca all'Inter per festeggiare matematicamente lo Scudetto? Poco, pochissimo. Il titolo può arrivare già domenica pomeriggio, con le giuste combinazioni. Altrimenti, la festa potrebbe essere rinviata a sei giorni più tardi, l'8 maggio contro la Sampdoria.

Gara che, in questo momento, è in programma alle ore 18. Ma che, come spiega il 'Corriere della Sera', se dovesse diventare decisiva per la conquista del campionato potrebbe essere anticipata alle ore 15, in virtù delle misure restrittive anti-Covid ancora in vigore in tutta Italia.

La questione principale riguarda il coprifuoco, ancora fissato per le 22 nonostante gran parte delle regioni sia passata al colore giallo dal 26 aprile. La preoccupazione del Ministero dell'Interno, in particolare, riguarda i possibili assembramenti di tifosi nerazzurri che si verrebbero a creare a Milano, magari in Piazza Duomo, per festeggiare il titolo della formazione di Antonio Conte.

Anticipando la gara di qualche ora, dalle 18 alle 15, i raduni dei sostenitori dell'Inter continuerebbero a costituire un rischio, ma non si potrarrebbero invece oltre le 22, orario limite di uscita da casa. La richiesta è già stata avanzata all'Inter ed è al vaglio della Lega di Serie A.