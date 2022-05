Corriere della Sera - Individuato l'autore della "pedata" ad Allegri: Cecchi, collaboratore di Inzaghi

La finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter non ci ha regalato soltanto tante emozioni di carattere tecnico, ma anche numerose polemiche: nel mirino gli episodi arbitrali e il rosso mostrato da Valeri ad Allegri, poi multato e squalificato per un turno dal Giudice Sportivo per "atteggiamento aggressivo e provocatorio".

Proprio il comportamento del tecnico bianconero è finito sotto la lente d'ingrandimento: nel post-partita, commentando la sua espulsione, Allegri aveva rivelato di aver ricevuto un colpo proibito da uno dei componenti della panchina interista.

"È passato uno dell’Inter e mi ha dato una pedata. Poi non cambia niente sapere che è successo o meno: bisogna fare i complimenti all’Inter".

Fin da quel momento, è partita una 'caccia all'uomo' per scoprire chi fosse l'autore del tanto dibattuto gesto: le immagini video non chiariscono alla perfezione l'esatta dinamica dell'accaduto, tanto che le ipotesi circolate di un coinvolgimento di uno tra Farris e Lautaro sono apparse fin da subito con poco fondamento.

L'edizione odierna de 'Il Corriere della Sera' ha provato a fare chiarezza e il risultato che ne è conseguito è questo: il protagonista della "pedata" sarebbe Mario Cecchi, uno dei collaboratori di Simone Inzaghi

Lo status di 'lavoratore dietro le quinte' di Cecchi avrebbe tenuto vivo il mistero sull'identità del 'colpevole', tanto che Allegri non avrebbe rivelato il nome in diretta tv semplicemente perché non lo conosceva e non perché vi era l'intenzione di tenerlo nascosto.

Nella versione riportata dal quotidiano milanese, la stessa Inter si sarebbe esposta giustificando il suo tesserato con uno scontro del tutto fortuito e non di certo meritevole di sanzione.

"E' inciampato".

Nel comunicato del Giudice Sportivo, infatti, non si legge alcun riferimento all'episodio: gli unici casi riguardanti i nerazzurri sono la squalifica per somma di ammonizioni di Brozovic e l'ammenda di 6mila euro comminata per il lancio di cinque bottiglie di birra all'interno del rettangolo verde da parte dei sostenitori nerazzurri.

Nessun cenno a Cecchi, arrivato a Milano la scorsa estate assieme a Inzaghi, di cui cura allenamenti e strategie di gara: 5 anni fa l'inizio del sodalizio alla Lazio, dopo 10 anni trascorsi nel settore giovanile dell'Empoli.