Corriere della Sera - Festa abusiva in un hotel di Milano: multati Lukaku, Hakimi, Perisic e Young

I calciatori sono stati segnalati al 'The Square Duomo' mentre festeggiavano il compleanno dell'attaccante belga. Sarebbero 24 le persone sanzionate.

Notte decisamente movimentata in casa Inter nelle ore immediatamente successive alla vittoria interna contro la Roma. Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', Lukaku, Hakimi, Perisic e Young sarebbero stati protagonisti di una festa abusiva svoltasi all'interno dell'hotel 'the Square Milano Duomo', in pieno centro cittadino, dove si sarebbe festeggiato il 28° compleanno del centravanti belga.

Immediato l'intervento dei carabinieri - i quali sarebbero giunti sul posto a seguito di una telefonata da parte di una "influencer" presente alla festa - costato la sanzione per violazione delle normative anti-Covid a ben 24 persone.

Tra i multati, sempre secondo il quotidiano, ci sarebbe il direttore del ristorante dell'hotel che avrebbe organizzato l'evento andato in escena nel cuore della notte del capoluogo lombardo.

Normative anti-Covid e non solo perché i quattro calciatori dell'Inter - di nuovo in campo tra due giorni nella sfida di Torino contro la Juventus - hanno violato anche le restrizioni inerenti al coprifuoco che in Italia è fissato dalle ore 22 alle 5.