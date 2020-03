Corriere della Sera: Balotelli-Brescia, siamo già al passo d'addio

Mario Balotelli ed il Brescia si diranno addio a fine anno, a prescindere dal continuo della stagione. Raiola contatta il Galatasaray.

La storia tra Mario Balotelli ed il è già al capolinea dopo nemmeno 12 mesi. Nonostante dovesse essere il nuovo trampolino di lancio di 'SuperMario', la stagione a casa sua si è dimosrata praticamente un flop: 5 goal in 19 presenze in campo ed una marea di polemiche fuori dal rettangolo verde.

Come evidenziato infatti dal 'Corriere della Sera', il Brescia è rimasto parecchio infastidito dall'ultima 'uscita social' di Balotelli, con l'ormai nota diretta instagram finita nell'occhio del ciclone.

Tanto che in queste settimane di stop del campionato, il rapporto tra le due parti si è ulteriormente deteriorato. Il contratto triennale di Balotelli si sciogle in automatico se il Brescia non dovesse trovare la salvezza. Ma, al netto della classifica, a questo punto il rapporto finirà ugualmente.

Tanto che Mino Raiola, suo procuratore, ha già cominciato a guardarsi intorno: ha contattato il , che sembra l'unica squadra al momento a voler scommettere ancora su Mario Balotelli.