Correio da Manhã - Cristiano Ronaldo ancora positivo al coronavirus

Cristiano Ronaldo sarebbe risultato ancora positivo al coronavirus. Il portoghese si era infettato in Nazionale il 13 ottobre.

C'è da attendere per il ritorno in campo di Cristiano Ronaldo. L'attaccante della , secondo quanto riporta il Correio da Manhã sul suo sito, sarebbe ancora positivo al tampone.

Ronaldo era risultato positivo per la prima volta in Nazionale lo scorso 13 ottobre ed era stato posto immediatamente in isolamento.

Il portoghese, rimasto sempre completamente asintomatico, era poi rientrato in su un volo sanitario e trasportato nella sua residenza torinese con un'ambulanza.

Dopo nove giorni però Cristiano Ronaldo sarebbe ancora positivo al Covid-19 e dunque la data del suo rientro resta un rebus. Pirlo e la Juventus lo aspettano.