Correa-Immobile sul trono: sono la miglior coppia goal d'Europa

Venti goal in due, nessuno nei maggiori campionati continentali ha fatto più reti dei due attaccanti della Lazio: neanche CIty e Bayern.

Non una partenza da record, ma comunque esaltante. Dopo dodici turni di campionato la di Simone Inzaghi è terza in classifica, in piena zona Champions. Davanti a squadre come , e , la squadra biancoceleste sta sfruttando il momento d'oro di Immobile e la vera prima esplosione di Correa.

Se Immobile è capocannoniere di che potrebbe realmente puntare al record stagionale di goal di Higuain, Correa non ha mai segnato così tanto in carriera: basti pensare che l'ex ha già messo a segno sei regi, superando ogni sua stagione precedente tra , e .

Venti reti in due, cifra tonda che permette alla Lazio di possedere, dati alla mano, la miglior coppia-goal dei maggiori campionati europei. Nemmeno gli attaccanti di , Manchester , , e hanno fatto meglio di Correa-Immobile.

Correa e Immobile, con quest'ultimo autore di 14 goal fin qui, sono riusciti a superare anche la coppia composta dall'attuale leader dei bomber europei Lewandowski, a sedici centri, e il compagno Gnabry, fermo a tre. Terzo posto per Aguero-Sterling, con 15 reti totali grazie ai nove di Aguero e ai sei di Sterling.

Appena fuori dal podio invece Dembelè e Depay, capaci di issarsi fino a sedici goal: nove e sette reti rispettivamente. Il segreto della Lazio è questa coppia da record? Sicuramente sta aiutando tantissimo a livello di risultati e classifica, considerando che entrambi si sono già spinti oltre i propri limiti.

Nuovamente titolari anche nel prossimo turno di campionato, che vedrà la Lazio impegnata in casa del , Correa e Immobile vogliono restare in zona Champions e nel podio della miglior coppia europea d'attacco. Che sì, comincia a far paura a chiunque.