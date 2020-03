Coronavirus, un giocatore del Metz in quarantena: avvisata la Lega francese

L'allarme coronavirus sbarca anche in . Un giocatore del Metz infatti è in quarantena dopo essere venuto a contatto con una persona risultata positiva al test.

Ad annunciarlo tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito è stato lo stesso Metz, che ha immediatamente avvisato la Lega francese.

"Un calciatore del Metz, al momento asintomatico, è stato in stretto contatto con una persona risultata positiva al test per il coronavirus. In conformità alle linee guida fornite lo stesso giocatore è stato messo immediatamente in isolamento".