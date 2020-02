Coronavirus, tutte le gare rinviate da Serie A a Serie C

Il coronavirus ha portato a rinviare a data da destinarsi diverse gare che si sarebbero dovute giocare tra sabato e domenica.

130 casi accertati di Coronavirus in , quasi tutti in Lombardia, ma anche in Veneto (dove c'è stato un decesso) e in Piemonte. L'emergenza, per evitare la diffusione, ha portato il Consiglio dei Ministri a sospendere le attività sportive. Diverse gare dunque rinviate a data da destinarsi: in , in Serie B, in Serie C.

Il grosso delle gare posticipate, visto il numero maggiore di squadre presenti, è ovviamente tra i dilettanti, dalla Serie D alla Terza Categoria, ma a far più rumore ovviamente i match rinviati tra i professionisti, vista la mole di persone che tali incontri possono ospitare.

Quasi tutte le gare rinviate si sarebbero dovute giocare in Veneto e Lombardia, ovvero le due regioni che hanno fatto registrare due morti causa coronavirus e il numero maggiore di persone infettate sul totale italiano. Ciò nonostante si è deciso di posticipare anche - (quattro contagiati nel capoluogo piemontese) e - (zero casi accertati nelle Marche).

Tutte le gare rinviate tra i professionisti causa Coronavirus:

SERIE A

ATALANTA-SASSUOLO

INTER-SAMPDORIA

TORINO-PARMA

VERONA-CAGLIARI

SERIE B

ASCOLI-CREMONESE

SERIE C

GIANA ERMINIO-COMO

LECCO-PRO PATRIA

ARZIGNANOCHIAMPO-PADOVA

FERALPI SALO'-CARPI

PIACENZA-SAMBENEDETTESE