Coronavirus, Tommasi apre al taglio degli ingaggi: "Valuteremo tutto"

L'emergenza Coronavirus travolge l' e inevitabilmente anche il mondo del calcio. Dopo le parole del presidente della FIGC Gravina arriva l'analisi di Damiano Tommasi sull'ipotesi di un taglio degli stipendi dei giocatori.

Il presidente dell'Assocalciatori ha assicurato ai microfoni dell'Ansa' che prenderà in considerazione ogni elemento per una decisione finale:

"Il tema della sostenibilità del sistema calcio durante e dopo questa crisi globale è ovviamente tema di estremo interesse per tutti quelli che vivono in questo sistema, calciatori compresi. Tutti abbiamo l'interesse che l'equilibrio economico venga preservato e proprio per questo dobbiamo valutare tutti gli elementi del momento".