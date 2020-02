Coronavirus, Spadafora: "Lunedì possibile stop ai divieti per gli eventi sportivi"

Il ministro dello sport ha fatto il punto sull'emergenza Coronavirus: "Se non ci saranno indicazioni diverse lunedì non prolungheremo lo stop".

Una giornata con mezza a porte chiuse: è questo il provvedimento preso dalle autorità per contenere l'emergenza Coronavirus. Il ministro dello sport Spadafora ha aggiornato la situazione, aprendo a un possibile ritorno alla normalità.

Al termine del Consiglio Nazionale, il ministro auspica allo stop dei divieti imposti fin qui nelle manifestazioni sportive:

"Se i dati non ci danno indicazioni diverse potrebbe anche darsi che dal due marzo non prolungheremo lo stop degli eventi sportivi. Monitoriamo l'evoluzione nei prossimi giorni".

Nessun limite inoltre per le trasferte dei tifosi residenti al nord in altre zone d' . Non esiste infatti nessun divieto di circolazione per le persone del nord, tranne che per i dieci comuni del Lodigiano e quello di Vo' Euganeo, centro dei focolai.