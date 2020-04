Coronavirus, sospesi i campionati giovanili tranne Berretti e Primavera

A fronte dei 'grandi' pronti a scaldare i motori e tornare in campo, la FIGC ferma in via permanente la stagione attuale del calcio giovanile in .

L'annuncio riguarda tutti i campionati, eccezion fatta per quello Berretti e il Primavera, includendo anche il campionato Primavera Femminile.

Queste le altre categorie, elencate nella nota della FIGC, sospese definitivamente.

"− Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C; − Tornei Giovanili a carattere nazionale, fasi interregionali e fasi finali Under 14 PRO e Under 13 PRO; − Fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore; − Fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore; −Fasi interregionali e fasi finali dei Campionati Giovanili Nazionali Femminili Under 17 e Under 15".



"La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile".