Coronavirus, sorriso Fiorentina: Cutrone, Pezzella e Vlahovic sono negativi

La Fiorentina annuncia che Patrick Cutrone, German Pezzella e Dusan Vlahovic hanno superato la malattia: "Sono risultati negativi al Covid 19".

Una luce in fondo al tunnel in un momento di grande ansia per tutto il mondo del calcio: i giocatori della hanno sconfitto il Coronavirus. La notizia è stata data direttamente dal club viola, che annuncia la guarigione di Patrick Cutrone, German Pezzella e Dusan Vlahovic.

I tre giocatori erano risultati infetti, ma gli ultimi test hanno dato esito negativo:

"La Fiorentina ha il piacere di comunicare che in seguito agli esami e test clinici effettuati in questi ultimi giorni, i giocatori Patrick Cutrone, German Pezzella e Dusan Vlahovic sono risultati negativi al Covid 19. Ringraziamo ancora una volta medici, infermieri e strutture ospedaliere che continuano a prestare la propria assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno in un momento così critico e delicato per il Paese e il mondo intero".

Dusan Vlahovic, attraverso il suo profilo Instagram, non ha nascosto la sua gioia e al contempo ha mandato un messaggio a tutti coloro che stanno ancora combattendo contro il virus.

Un bel sospiro di sollievo per la società viola, tra le più colpite dal virus nell'ultimo mese. I tre giocatori potranno dunque ora iniziare tutte le attività di recupero e riprendere le normali sessioni di allenamento individuali previste dallo staff.