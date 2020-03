Allarme Coronavirus anche in Serie D: rinviata tutta la 27esima giornata

La Lega Dilettanti ha annunciato il rinvio della 27esima giornata dei gironi di Serie D. Annullati anche i recuperi tra l'11 marzo e l'1 aprile.

Nonostante l'ultimo Decreto governativo abbia sentenziato la disputa a porte chiuse fino al 3 aprile delle manifestazioni sportive, tutto questo non accadrà in Serie D, almeno per quanto riguarda il prossimo turno in programma l'8 marzo.

La Lega Nazionale Dilettanti, infatti, ha comunicato il rinvio dell'intero 27° turno dei gironi A, E, G, H e I dopo aver preso la stessa decisione per i raggruppamenti B, C, D e F.

Il motivo di tale provvedimento è da ricercare nell'impossibilità, da parte dei club, di effettuare dei controlli sui propri tesserati in ottemperanza all’art. 1 lettera C del DPCM: non ci sarebbe il tempo tecnico sufficiente per espletare questa pratica necessaria.

Inoltre sono stati annullati anche tutti i recuperi previsti inizialmente nel periodo dall'11 marzo all'1 aprile, con il nuovo calendario che verrà comunicato la prossima settimana.