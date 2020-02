Coronavirus, rinviato il 6° turno di ritorno del Campionato Primavera 1

Con una nota ufficiale, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A ha rinviato il 6° turno di ritorno del Campionato Primavera 1.

Vi abbiamo raccontato del rinvio delle partite di Serie C e della concreta possibilità (si aspetta solo l'ufficialità) della disputa a porte chiuse del prossimo turno di Serie A, quantomeno delle gare che dovrebbero disputarsi nelle zone a rischio.

Ma anche il Campionato Primavera 1, così come da comunicazione ufficiale, è costretto a fermarsi.

"Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti dispone che le gare della 6a giornata di ritorno del Campionato Primavera 1 TIM, in programma giovedì 27 febbraio, venerdì 28 febbraio, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020 si disputino sabato 11 aprile 2020".

Anche in questo caso, come la Serie C, è già stata fissata la data di recupero di questa giornata, programmata per sabato 11 aprile.